SI – L’Inter non ha offerto Sensi al Sassuolo, ma se fosse possibile…

Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile cessione del giocatore

Per questo nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio del giocatore, anche in prestito. Si è anche ipotizzato un ritorno al Sassuolo, notizia che il giornalista di Sport Italia, Gianluigi Longari, commenta così: "L’Inter non ha offerto Sensi al Sassuolo: gli emiliani però se fosse possibile sarebbero felici di riprenderlo in prestito".