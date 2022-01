Inter, non solo Brozovic: a breve l’ufficialità dei rinnovi dell’area tecnica. I dettagli

Arrivano i prolungamenti dei contratti dell'area tecnica, da Marotta in giù: a breve l'annuncio dei nuovi accordi

Marcelo Brozovic, ma non solo. Dopo il ritorno in Italia, il presidente dell' Inter Steven Zhang è impegnato in diverse riunioni con la dirigenza del club nerazzurro con l'obiettivo di programmare il futuro.

"Ieri il presidente è stato tutta la giornata in sede - spiega La Gazzetta dello Sport -. Arrivato poco prima delle 12, è rimasto in viale della Liberazione fino all’ora di cena. Zhang ha avuto riunioni singole con tutta l’area dirigenziale nerazzurra. Il presidente è ovviamente entusiasta del momento sportivo della squadra, ma anche della gestione societaria".

"A giorni arriverà anche l’ufficialità dei rinnovi dell’area tecnica, da Marotta in giù: la nuova scadenza dei contratti dei dirigenti sarà con ogni probabilità 2025 e non 2024 come inizialmente previsto, dunque altre tre stagioni oltre quella in corso".