TS – Inter, l’assist per Scamacca arriva da… Nzola? Ecco lo scenario di mercato

Prima il doppio colpo Sommer-Samardzic, poi l’Inter si concentrerà sul file Gianluca Scamacca . È diventato il primissimo obiettivo per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi, ecco gli aggiornamenti da Tuttosport sulla trattativa in corso sull’asse Milano-Londra.

“Il West Ham per lasciar partire Gianluca Scamacca chiede circa 30 milioni di euro. Con gli Hammers che potrebbero anche “accontentarsi” di 25 milioni più bonus se l’accordo con i nerazzurri fosse di un prestito con obbligo di riscatto. La Roma sembra ormai tagliata fuori dalla negoziazione, con l’affondo decisivo del club di Viale della Liberazione che potrebbe arrivare a stretto giro. In teoria l’Inter vorrebbe spendere meno di quanto richiesto dagli inglesi per portare a Milano l’ex Sassuolo, ma il profilo dell’attaccante sembra comunque essere apprezzato da tutti in casa nerazzurra, Inzaghi compreso. Intanto il West Ham sembra già essersi portato avanti col lavoro, tanto che i londinesi avrebbero individuato in Nzola dello Spezia il sostituto di Scamacca.