In UK – Inter, non solo Sanchez: spunta un obiettivo a sorpresa nei dialoghi con lo United

Se il City ha manifestato interesse per ben tre giocatori attualmente nella rosa dell’Inter (l’ultimo, in ordine di tempo, è Alexis Sanchez, il cui riscatto da parte dei nerazzurri è ancora in bilico), anche dalla sponda United di Manchester si stanno portando avanti dialoghi frenetici con il club di Viale della Liberazione. Sul piatto, il futuro di Sanchez, ancora tutto da scrivere. Ma non solo.

Perché, secondo quanto riportato dal Sun, nei dialoghi tra Inter e Manchester United sarebbe emerso anche il nome di Jesse Lingard, prossimo all’addio ai Red Devils dato l’arrivo più probabile in quel ruolo di Jadon Sancho. Lingard, impiegato una sola volta da Solskjaer dalla ripresa post-lockdown, sarebbe ormai entrato nell’ordine di idee di lasciare lo United e cercare una nuova sfida. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan.

Lingard, 28 anni a dicembre, è nato e cresciuto nelle giovanili dei Red Devils. In questa stagione ha messo a segno 2 gol in 37 presenze in tutte le competizioni.

(Fonte: Sun)