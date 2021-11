Inter al lavoro per giugno: bloccato Onana, ora occhi in casa Lazio

I dirigenti dell'Inter sono già al lavoro per migliorare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione

L’Inter vince e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Sorridono i giocatori, lo stesso fanno Simone Inzaghi e i dirigenti, che già pensano alla prossima stagione. Ne parla così Tuttosport in chiave mercato: “A gennaio l’intenzione della società è quella di restare in surplace e - nel contempo - lavorare per giugno: bloccato Onana, si guarda con attenzione la situazione di Luiz Felipe (pure lui in scadenza, come il portiere olandese dell’Ajax). Molto poi dipenderà dai rinnovi di Brozovic (c’è ottimismo) e di Perisic, intorno a cui si sono addensate molte nuvole nere”, si legge.