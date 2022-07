Inter, occhi su Kim Min-jae: sfida al Napoli, è la strada più facile perché…

Nome nuovo per la difesa nerazzurra: la dirigenza dell'Inter monitora la situazione del gigante coreano del Fenerbahce

In attesa di capire quale sarà il futuro di Gleison Bremer , l' Inter studia le alternative al difensore brasiliano del Torino , nel mirino anche della Juventus.

Come riferisce il Corriere dello Sport, i nerazzurri continuano a monitorare Kim Min-jae , difensore coreano del Fenerbahce su cui c'è il Napoli per il dopo Koulibaly:

"Il club azzurro ha garantito il pagamento dei 20 milioni della clausola rescissoria e tratta senza sosta con l'entourage di Kim, e tra l'altro in Francia raccontano che la concorrenza del Rennes sarebbe ormai un pericolo scampato. L'Inter, però, continua a tenerlo sulla propria lista nel caso in cui sfumassero innanzitutto Bremer e poi Akanji , e parallelamente anche l'Everton ci fa un pensiero".

Il quotidiano sottolinea come la pista che porta al gigante coreano del Fenerbahce sia quella più facilmente raggiungibile:

"Quella per Kim, che in viale della Liberazione seguono da parecchio tempo, paradossalmente è la strada più facile: per averlo basterebbe pagare la clausola rescissoria da 20 milioni e ottenere il sì del ragazzo".