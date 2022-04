Attacco Inter, occhio a Mertens: “Rinnovo col Napoli difficile, finora nessun approccio”

Come l'anno scorso, quello di Dries Mertens resta un nome molto caldo per l'attacco dell'Inter sul mercato

Come l'anno scorso, quello di Dries Mertens resta un nome molto caldo per l'attacco dell'Inter sul mercato. Nella passata stagione, prima del rinnovo con il Napoli, l'attaccante belga era stato molto vicino a vestirsi di nerazzurro. Ora la situazione potrebbe riproporsi visto che, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'ex PSV non ha ancora avviato i contatti con il club azzurro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Si legge:

"Spalletti, per quanto lo impieghi in modo ridotto, ne ha grande considerazione. Spesso ha preferito il belga a Petagna, anche come arma tattica quando la squadra è sotto nel punteggio, com’è capitato contro l’Udinese, dove Mertens ha giocato da seconda punta. In ogni caso, non c’è stato ancora un approccio tra le parti, proprio come accadde due anni fa. Allora si giunse ad un accordo a giugno, con la stagione ancora in corso a causa della pandemia. Che si arrivi al lieto fine anche stavolta è più difficile, ma di certo non impossibile".