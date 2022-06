SM – Pinamonti, l’Atalanta offre troppo poco per l’Inter. Trattativa ancora in piedi

Il club nerazzurro chiede 18 mln e il club bergamasco non arriverebbe a quella cifra per l'attaccante

Il sito sportivo spiega: "L'Atalanta a quella cifra non ci arriva, per ora, e sta già studiando un rilancio dopo che l'Inter - nei giorni del ritorno di Romelu Lukaku - ha escluso la possibilità di inserire Duvan Zapata nella trattativa". La trattativa tra le due società è ancora in piedi e in caso poi il giocatore, sottolinea SM, dovrebbe trovare l'accordo con la Dea. Il giocatore è sembrato interessato anche alle voci che parlavano della Fiorentina.