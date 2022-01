Inter, offerta già recapitata a Ginter: “Contratto di 4 anni a queste cifre”

Dialoghi in corso tra i dirigenti dell’Inter e Matthias Ginter. Per giugno, quando sarà scaduto il contratto del difensore con il Gladbach

Dialoghi in corso tra i dirigenti dell’Inter e Matthias Ginter. Non per gennaio, ma per giugno, quando sarà scaduto il contratto del difensore classe 1994 con il Gladbach. L’agente è lo stesso di Hakan Calhanoglu, con cui i nerazzurri hanno un ottimo rapporto dall’estate. Calciomercato.com ha svelato l’offerta pronta per Ginter: “Quattro anni di contratto a tre milioni di euro a stagione. Questa l’offerta recapitata dall’Inter al difensore tedesco Ginter”, si legge.