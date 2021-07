TMW – Onana, due proposte sul tavolo: ecco le diverse offerte di Inter e Lione

Gli aggiornamenti sul futuro del portiere, in scadenza di contratto con l'Ajax al 30 giugno 2022

"Quella del Lione del suo ex allenatore Peter Bosz per il 2020-21, l'altra dell'Inter per il 2022-23. I nerazzurri, che non possono permettersi investimenti di alcun tipo, lavorano per bloccare l'estremo difensore classe '96 come rinforzo a parametro zero tra un anno ed erede di capitan Handanovic tra i pali, anche se in questo momento sono i francesi del Lione a pressare maggiormente con l'obiettivo di strappare un accordo immediato coi lancieri, ancora proprietari del suo cartellino”. Ricordiamo che Onana potrà tornare in campo il prossimo 3 novembre dopo la squalifica per doping.