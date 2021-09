In Spagna – Inter, non solo Onana: nel mirino anche Leno. Arsenal disposto a trattare

Il club nerazzurro lavora al dopo Handanovic, oltre al portiere dell'Ajax spunta anche il tedesco dell'Arsenal

Gli errori di Samir Handanovic contro l'Atalanta, hanno riacceso i riflettori sul futuro della porta nerazzurra. Il club da tempo ha messo nel mirino André Onana, portiere dell'Ajax con il contratto in scadenza nel 2022. Il camerunese è in pole per prendere il posto del capitano nerazzurro la prossima stagione.

Ma secondo quanto riportano in Spagna, l'Inter avrebbe chiesto informazioni anche su Bernd Leno, classe '92. L'Arsenal ritiene cedibile il portiere che in questa stagione ha perso la titolarità a favore di Aaron Ramsdale, acquistato in estate per 30 milioni di sterline. I Gunners sono disposti a trattare la cessione del portiere tedesco, a Londra dal 2018. Il dopo Handanovic da tempo occupa la mente dei dirigenti nerazzurri e Leno si aggiunge alla lista dei papabili.