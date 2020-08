Inter, colpo di mercato in arrivo? “Operazione impostata, c’è già l’assenso del giocatore”

Prima l’Europa League, poi la programmazione della stagione che verrà. Intanto però l’Inter sta già lavorando per costruire un organico ancora più competitivo e, come sottolinea Il Giorno, è vicina al primo colpo di mercato: “A prescindere da quale sarà l’allenatore (l’eventuale successore più accreditato è Allegri) è già stata impostata l’operazione Tonali. Il talento del 2000 ha dato l’assenso alla destinazione Inter. A fine Europa League si parlerà con Cellino per un prestito con obbligo di riscatto”, si legge.