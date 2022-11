L’Inter prenota un colpo in ottica futura: “Operazione alla Lautaro, le cifre”

"Proseguono i contatti con il Defensor Sporting Club per Alan Matturro, centrale mancino di 18 anni promosso a pieni voti da Dario Baccin nel suo blitz in Uruguay per vederlo all’opera. Piero Ausilio è intenzionato a mettere a segno un’operazione alla Lautaro per il ragazzo che, nonostante la giovane età, ha giocato da titolare - e per tutti i 90’ - le ultime 8 gare di campionato, annullando pure il “Pistolero” Suarez", rimarca Tuttosport che riporta anche le cifre dell'affare: "Si lavora a un accordo sulla base di 3 milioni con il 20% sulla rivendita garantita agli uruguaiani".