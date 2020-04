Inter, operazione ‘pesante’: Marotta attende la firma su un assegno per scatenarsi

Un contributo molto importante per il prossimo mercato dell’Inter potrebbe certamente arrivare dalla definizione dei prestiti che il Corriere dello Sport definisce quest’oggi ‘pesanti’, per via dei tanti milioni di euro che potrebbero garantire ai nerazzurri di scatenarsi ancor di più nella prossima campagna acquisti. Fra questi, anche quello di Joao Mario:

“…Un nodo riscatto che ingloba anche Radja Nainggolan, tra i prestiti “pesanti” dell’Inter. Mentre Lazaro è stato girato al Newcastle in gennaio e Joao Mario è parcheggiato alla Lokomotiv Mosca in prestito gratuito con diritto di riscatto (…). Per lasciare Joao Mario in Russia, l’Inter dovrà vedersi recapitato un assegno da diciotto milioni di euro“.

(Fonte: Corriere dello Sport)