FCIN1908 / Inter, Oristanio: sì al Volendam, affare definito. Il giocatore è in Olanda

Manca solo l'ufficialità: il calciatore nerazzurro ha scelto di seguire il compagno - Filip Stankovic - al club olandese

Gaetano Oristanio ha accettato di seguire Filip Stankovic al Volendam. La trattativa con il club olandese per il prestito del calciatore dell'Inter è stata definita.

Da quanto raccolto da Fcinter1908.it il calciatore è già arrivato in Olanda e manca qualche dettaglio prima dell'annuncio ufficiale del suo arrivo. Il trequartista aveva offerte anche in Italia ma, dopo aver riflettuto su quale potesse essere la scelta migliore per lui, ha accettato la destinazione Volendam e si prepara alla sua nuova avventura.