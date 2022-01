Parisi stupisce, l’Inter osserva: “Dall’Empoli indicazione chiara sul futuro”

Fabiano Parisi è uno dei giovani talenti messi in evidenza dalla grande prima parte di stagione dell'Empoli di Andreazzoli

"Sul giocatore hanno già messo gli occhi Inter, Milan e Napoli. L'Empoli però non ha necessità di vendere a gennaio, e la posizione del club è quella di tenersi stretti tutti i talenti, almeno fino alla fine della stagione. Il presidente Corsi ha già resistito ad alcune proposte arrivate in estate per Ricci e a un'offerta più recente di circa 15 milioni per Viti. Per Parisi vale lo stesso discorso (come ha spiegato lo stesso Corsi QUI nella nostra intervista), l'Empoli vuole valorizzarlo al massimo per non rischiare di venderlo subito senza avergli fatto mostrare prima tutto il suo potenziale. Poi, in estate se ne può parlare. Napoli, Inter e Milan sono avvertite".