Genoa-Sassuolo, non solo Scamacca: i tre osservati speciali dell’Inter

L’Inter guarderà con attenzione al match in programma domenica alle 15 tra Genoa e Sassuolo: ecco i tre osservati speciali

L’Inter guarderà con attenzione al match in programma domenica alle 15 tra Genoa e Sassuolo. Nei neroverdi gioca Gianluca Scamacca, osservato speciale per il mercato invernale e in particolare per il ruolo di vice Edin Dzeko, ma non solo. Occhi anche sul compagno di squadra Giacomo Raspadori, ma anche su un terzo giocatore: Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 del Genoa che si sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione.