Corsera – Inter, un ostacolo in più nella corsa scudetto. Sul mercato il club non interrompe…

Sarà un mercato complesso, più volte l’Inter ha spiegato di non poter fare investimenti a gennaio, solo uscite. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro continua a cercare una sistemazione per Eriksen, “non è detto arrivi un sostituto nel caso in cui il danese dovesse trovare un club”.

“La dirigenza non interrompe le ricerche per un centrocampista e un attaccante, davanti l’Inter è oggettivamente corta, la proprietà però è stata chiara: l’imperativo è la riduzione dei costi. Un ostacolo in più nella corsa scudetto. Al solito i conti dovrà farli quadrare Conte, con o senza aiuti. L’importante è continuare a correre senza voltarsi“.

(Corriere della Sera)