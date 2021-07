Inter, ottima conferma per il 2021-22: “Ha comunicato di voler restare a Milano”

Fra le tante incognite di un mercato difficile arriva una certezza che di sicuro farà felice Simone Inzaghi e tutti i tifosi dell'Inter

A tal punto che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'attaccante cileno si è detto disposto a spalmare il suo contratto, per pesare meno sul bilancio della società:

"... Il cileno sta provando a tornare per i quarti di Coppa America con il Brasile dopo aver saltato per intero la prima fase, ma già da tempo ha informato la società di volersi vestire ancora di nerazzurro. Anche a costo di rifare i conti in tasca: ha aperto alla possibilità di rivedere il suo contratto e spalmare su un anno in più il corrispettivo che l’Inter gli deve per le prossime due stagioni. Si parla di 14 milioni netti, 7 a stagione che potrebbero trasformarsi in poco meno di 5 fino al 2024. Un punto di partenza importante per una nuova vita".