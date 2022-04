Inter, paghi uno e prendi due: ecco l’acquisto che può far svoltare la mediana

L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è in realtà una 'vecchia conoscenza': darebbe una grossa mano al centrocampo di Inzaghi

Daniele Vitiello

Il nome di Leandro Paredes torna in orbita Inter. Il centrocampista del PSG più volte si è avvicinato ai nerazzurri, senza mai riuscire a varcare le soglie di Appiano Gentile. Stavolta è la Gazzetta dello Sport ad accostarlo al club di viale della Liberazione, sottolineando anche la bontà dell'eventuale acquisto dell'argentino.

Si legge infatti nel focus della rosea: "Paredes ha le caratteristiche per vestire i panni del regista. Ciò eviterebbe a Nicolò Barella di snaturarsi o ad Hakan Calhanoglu di abbassarsi perdendo incisività in area avversaria. Analogamente a Marcelo, il giocatore del Paris Saint-Germain sa essere utile sia come gestore del gioco che come filtro davanti alla difesa. Può abbassarsi a prendere il pallone, imbeccare i compagni e poi essere punto di riferimento per coordinare la manovra, servendo gli esterni o le punte".

Il suo compito principale sarebbe quello di accomodarsi in cabina di regia in caso di assenza di Brozovic, ma Paredes potrebbe dare anche molto altro alla causa. Per qualità tecniche e tattiche entrerebbe di diritto nelle rotazioni dell'intero centrocampo, concedendo linfa e alternative preziose ad Inzaghi.

Inter, quante soluzioni con Paredes

Spiegano i colleghi: "In quanto a turnover l'argentino permetterebbe ovviamente a Barella e Calhanoglu di riposare quando necessario e quindi a tutto il reparto di rendere per tutta la stagione senza momenti di sfinimento collettivo. Tatticamente lo spettro di alternative è ampio. Un esempio può essere proprio quello del turco, che spesso e volentieri in carriera è stato impiegato anche in posizione più avanzata.

Se Inzaghi non volesse rinunciare a nessuno dei quattro, l'ex Milan potrebbe essere sganciato dalla linea di centrocampo e spostato in una posizione ibrida tra trequartista e seconda punta. Così come quando si arretra rischia di perdere chance di far male ai portieri avversari, allo stesso modo avvicinare Calhanoglu alla porta potrebbe esaltarne l'abilità di sfornare gol e assist, oltre a quella di legare i reparti. In più, la stessa capacità di Paredes di andare al tiro da fuori area offrirebbe alternative alle trame dei nerazzurri. Una chiave differente per sbloccare situazioni di stallo che a volte si sono viste in questa stagione".