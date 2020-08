Offerte in arrivo per i big: “L’Inter farebbe plusvalenza totale se fra loro vendesse…”

Sarà un mercato oculato. L’Inter ha fatto sapere a Conte che non farà spese folli, ma provvederà comunque a rinforzare la rosa a sua disposizione. Dunque, in caso di offerte per alcuni prezzi pregiati, il club nerazzurro non sbatterà la porta a prescindere. La menta va, come riportato da Tuttosport, a Skriniar e Brozovic, a prescindere dalla situazione Lautaro Martinez. Il prescelto potrebbe essere proprio il croato, dato che, in caso di cessione, l’Inter realizzerebbe una plusvalenza pressoché totale.

“Marotta a Ausilio dovranno pensare, oltre che a comprare, pure a vendere: in tal senso, se arriveranno offerte congrue anche per i big dovranno essere prese in considerazione. La mente va a Lautaro Martinez ma pure a Milan Skriniar e a Marcelo Brozovic che dei tre ha la valutazione più bassa a bilancio, il che vorrebbe dire plusvalenza totale in caso di cessione“.

(Fonte: Tuttosport)