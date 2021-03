Inter, idee chiare per il 2021-22: “Certe 2 partenze. Primo acquisto, c’è già il nome”

La dirigenza dell'Inter si concentra anche sul 2021-22. Marotta e Ausilio sono già proiettati sul prossimo mercato estivo

Nella fase cruciale di una stagione che ha tutti gli elementi per regalare grandi soddisfazioni ai tifosi nerazzurri, la dirigenza dell'Inter si sdoppia e si concentra anche sul fronte 2021-22. Al netto delle incertezze societarie, infatti, Marotta e Ausilio sono già proiettati sul prossimo mercato estivo e sul rafforzamento della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Mercato che, secondo quanto riporta calciomercato.com, vedrà due partenze sicure: Aleksandar Kolarov e Ashley Young. "Per quanto riguarda l’ex Roma - si legge - non ci sono dubbi, a fine anno sarà addio. Un po’ diversa la questione relativa all’inglese (...). L’Inter farà altre valutazioni da qui a fine anno ma per il Young è forte il richiamo della Premier".