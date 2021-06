Cds – Inter, passivo pesante: serve fare cassa. Joao Mario allo Sporting. Dimarco…

Marotta e Ausilio hanno il compito di chiudere il mercato in attivo di 70 milioni e ridurre del 15% il monte ingaggi

È stato chiaro Steven Zhang nelle due interviste rilasciate alla Gazzetta dello Sport e a Sky: l'Inter dovrà chiudere il mercato in attivo. Ecco perché Marotta e Ausilio hanno il non facile compito di chiudere il mercato in attivo di 70 milioni e ridurre del 15% il monte ingaggi. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento il passivo è superiore ai 170-180 milioni, da qui la necessità di vendere un big entro il 30 giugno.