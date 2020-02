Inter, c’è una pazza idea che circola per il 2020-21: una tentazione che avrebbe del clamoroso

Potrebbe non essere finita la storia in nerazzurro di Radja Nainggolan, al di là dell’esperienza in prestito a Cagliari di questa stagione. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com, infatti, in casa Inter starebbero osservando con molta attenzione il rendimento del centrocampista belga, tornato protagonista con la maglia del Cagliari, dopo un’annata in chiaroscuro a Milano, condizionata da qualche polemica e buone prestazioni alternate a periodi di assenza. Il tutto, comunque, concluso con il gol della qualificazione in Champions League, lo scorso maggio a San Siro contro l’Empoli.

Il pensiero della dirigenza dell’Inter, secondo la testata, sarebbe di riportare il giocatore alla Pinetina, per tenerlo (questa volta definitivamente) a disposizione di Antonio Conte. Una tentazione che avrebbe del clamoroso, anche alla luce di quanto accaduto nei mesi scorsi. Ma che potrebbe anche realizzarsi.

(Fonte: TMW)