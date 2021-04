L’Inter cambia. “Marotta e Conte vogliono arricchire l’anima italiana con due nomi”

Fin dal loro arrivo all'Inter, Conte e Marotta sono stati concordi nel voler costruire una squadra fondata su una grande anima italiana

"L’Inter pensa in grande e anche per questo ha bisogno di un blocco che possa rappresentarla anche nell’Italia di Mancini. Non è un segreto che per l’a.d. Beppe Marotta questa sia da sempre una priorità. Insomma, la prossima missione del club sarà riuscire ad arrivare ai migliori giocatori azzurri che sono sul mercato. E in quest’ottica si legge anche il forte interesse per Florenzi ed Emerson Palmieri, tra l’altro giocatori che hanno già lavorato con Conte e quindi facilmente integrabili nel sistema di gioco nerazzurro".