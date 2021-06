Mercato Inter, aperta una possibilità in Serie A: “Ausilio sta pensando a questo scambio”

L'Inter starebbe pensando a uno scambio per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione

L'Inter starebbe pensando a uno scambio per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna de L'Arena, secondo cui i nerazzurri potrebbero offrire Federico Dimarco all'Hellas Verona, club in cui ha giocato in prestito nell'ultimo anno, per arrivare a Marco Silvestri, portiere da tempo nel mirino della società di Viale della Liberazione. Scrive il quotidiano:

"Dimarco? Conte lo aveva puntato chiedendone il ritorno e il club aveva convinto il Verona a non esercitare il diritto di riscatto. Poi, però, è arrivata la separazione con il mister dello scudetto, l'obbligo di recuperare una valanga di soldi tramite le cessioni e Simone Inzaghi in panchina. Insomma, è cambiato tutto e Federico potrebbe tornare subito a Verona, utilizzato come pedina di scambio per arrivare al suo ex compagno Silvestri. E' una possibilità, magari non sarà così, ma l'idea da parte di Ausilio c'è".