Mercato Inter: Vidal voluto da Conte. E ora? Il pensiero di Inzaghi sul cileno

Cosa pensa il nuovo allenatore nerazzurro del centrocampista cileno, fortemente voluto da Antonio Conte

Valutazioni in corso in casa Inter sul futuro di Arturo Vidal. Dopo una prima deludente stagione in nerazzurro, il centrocampista - fortemente voluto da Antonio Conte - aspetta di rientrare ad Appiano Gentile per conoscere il nuovo allenatore. Ma cosa pensa Inzaghi di Vidal?