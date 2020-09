Inter, Perisic sarà valutato da Conte. “Parte solo a titolo definitivo e per questa cifra”

Che possa essere una seconda vita in nerazzurro per Ivan Perisic? Il croato è infatti rientrato ieri alla Pinetina dopo il termine del prestito al Bayern Monaco, ma il suo futuro è ancora incerto. Spiega Il Giorno: “Il Bayern Monaco ha deciso di non riscattarlo, con lo stesso tecnico dei bavaresi Flick che ha confermato di non voler proseguire il rapporto con il giocatore. In ottica mercato Perisic potrebbe ancora lasciare Milano ma solo a titolo definitivo e per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro: Antonio Conte lo valuterà durante il ritiro per poi prendere una decisione definitiva”.