Inter-Perisic, nuovo summit tra due settimane: “Possibile intesa a queste cifre”

L’Inter e Ivan Perisic si rivedranno ancora per discutere del rinnovo del contratto: ecco il possibile punto d'intesa

L’Inter e Ivan Perisic si rivedranno ancora per discutere del rinnovo del contratto. In scadenza al 30 giugno 2022, l’esterno croato ha aperto alla permanenza in nerazzurro a cifre inferiori rispetto alle attuali, ma l’intesa ancora non c’è. Ne parla nel dettaglio La Gazzetta dello Sport.

"Tra due settimane le parti si rivedranno. Per chiarezza: non sarà semplice arrivare a un punto di incontro. Perché Perisic vuole vedersi riconosciuto il suo rendimento in campo. E perché dall’altra parte la società non ha intenzione di rinnovare alle cifre attuali del contratto del croato, i 5 milioni appunto. Di sicuro né dalla Bundesliga, né dal Manchester United di Rangnick che pure si è interessato alla situazione dell’esterno, sono arrivati segnali decisi. E allora è possibile immaginare un punto di caduta di tutto il discorso, con la proposta nerazzurra che sarà intorno ai quattro milioni netti bonus esclusi, per altre due stagioni, dunque fino al giugno 2024”, si legge.