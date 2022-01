Inter, Perisic ai saluti? A febbraio incontro tra club e croato. Una cosa è chiara

A febbraio l'incontro tra il club nerazzurro e l'esterno croato, sul tavolo il possibile rinnovo

Entro domani Robin Gosens raggiungerà Milano per sottoporsi alle visite mediche e apporre la sua firma al contratto che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2026. L’Inter con lui sistema di fatto il dopo Perisic , "avviato ormai ai saluti", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’Inter incontrerà il croato comunque a febbraio, per capire se esistono i margini per un rinnovo del contratto in scadenza. Ma è chiaro che all’esterno sarà offerto un rinnovo a cifre nettamente più basse rispetto ai cinque milioni che guadagna attualmente".