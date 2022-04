Inter, se Perisic saluta c’è questa opzione da tenere presente. Quando Conte…

In casa nerazzurra si lavora al rinnovo del croato. In caso di mancato accordo, c'è un'opzione da tenere in conto

Gianni Pampinella

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per il rinnovo di Ivan Perisic. Il giocatore e il club nerazzurro presto si parleranno e si capirà se il croato il prossimo anno vestirà ancora la maglia dell'Inter. Intanto Marotta e Ausilio si guardano intorno e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di addio, un'opzione da tenere presente è quella di Bernardeschi che non rinnoverà con la Juventus.

"Sull'out sinistro l'Inter ha, pronto per essere lanciato, Gosens e l'azzurro sarebbe una validissima alternativa. Era già stato cercato quando Conte sedeva sulla panchina nerazzurra, proprio nell'ottica di uno scambio con Perisic, ma non se ne fece di niente. Adesso Federico potrebbe essere di nuovo accostato al club di Zhang. Dipenderà da come andrà a finire con Ivan. Magari nel frattempo Berna si sarà già accasato. Se ciò invece non succederà, partirà una chiamata a Pastorello, nuovo agente dell'esterno".

(Corriere dello Sport)