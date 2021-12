Inter-Perisic, nuovo round a febbraio. Il croato fermo su un punto. Inzaghi in pressing

Il tecnico nerazzurro vuole trattenere il croato il cui contratto scade a giugno 2022

Fin qui abbiamo visto la migliore versione del Perisic nerazzurro. Il croato è uno dei pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi che si è appena laureata campione d'inverno. Come riporta Tuttosport, il tecnico nerazzurro è in pressing per trattenere Perisic. "I discorsi tra le parti sono stati congelati fino al termine del mercato data l’amplissima forbice tra richiesta (triennale da 6 milioni) e un’offerta (biennale a 3.5) che tiene conto del fatto che Perisic il 2 febbraio compirà 33 anni".