Barzaghi (Sky): “Lukaku-Inter del tutto compromessa. Al club piace Balogun”

Ulteriori aggiornamenti sul tormentone Romelu Lukaku . Arrivano da Matteo Barzaghi a Sky Sport dopo gli ultimissimi sviluppi tra Inter e Juve: “In questo momento l’affare Lukaku è quasi compromesso del tutto più che in stand-by. Non dico compromesso al 100% perché in questi casi bisogna anche aspettare e capire le reazioni, nel mercato può succedere di tutto, come si è visto l’anno scorso con Lukaku stesso.

È venuta meno la volontà ferrea del giocatore, il patto da cui ripartire. Senza questa, è difficile ipotizzare che l’affare possa andare in porto. L’Inter è rimasta molto irritata dall’atteggiamento e sta valutando nuovi attaccanti. All’Inter piace Balogun, non è un mistero. Verranno poi fuori altri nomi, per capire la fattibilità. Servirebbe qualcosa di incredibile per riaprire la trattativa Lukaku per questa apertura alla Juve”.