GdS – Inter, diplomazia Marotta tra Zhang e Inzaghi: “Il piano per i 60 mln di attivo”

Il piano dell'Inter per i circa 60 milioni di attivo da qui all'estate 2023. Ne parla nel dettaglio La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie dei nerazzurri. In particolare, sulle uscite: la volontà di Simone Inzaghi è chiara e l'ha ribadita nel pre e nel post Lecce, ma attenzione alle necessità di casa Inter . Ecco lo scenario raccontato dal sito della rosea, con il lavoro di mediazione di Marotta tra le esigenze societarie e la volontà dell'allenatore di avere una rosa di alto livello per competere su tutti i fronti.

L'amministratore delegato e l'allenatore lavorano sempre braccio a braccio e in particolare hanno pianificato insieme tutto il mercato: in entrata il lavoro pare riuscito, a eccezione del difensore mancante che verrà individuato nelle prossime due settimane, mentre in uscita la speranza è quella di non dover rinunciare a nessun titolare. A maggior ragione perché la stagione è cominciata e il mercato non offre occasioni per sostituire Milan Skriniar o Denzel Dumfries con giocatori di livello simile. Il timore c'è e Inzaghi ha ribadito la sua ferrea posizione: "La squadra deve rimanere questa" e "sul mercato non c'è niente da ridere". Marotta, da parte sua, non ha potuto utilizzare lo stesso tono: i ruoli sono diversi e lui, appunto, sfodera la proverbiale diplomazia. Quanto basta per dare speranze al tecnico.