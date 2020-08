Inter, il piano è Tonali più Vidal. Ma in due in mezzo devono partire: “Ecco i nomi”

E’ il centrocampo il reparto nel quale l’Inter dovrà intervenire con maggiore forza per rinforzarsi. Nonostante l’inserimento del Milan su Sandro Tonali, il mediano del Brescia è ancora nei programmi del club nerazzurro. E Il Giorno spiega le intenzioni di Antonio Conte per la mediana: “A centrocampo l’Inter sta valutando se rinnovare o meno il contratto di Borja Valero, non perché lo spagnolo non piaccia a Conte, ma perché i centrocampisti oggi in rosa sono già sette, spagnolo compreso e, oltre a Vidal, la dirigenza deve considerare il rientro alla base di Nainggolan e uno slot da lasciare libero per l’obiettivo Tonali.

Nove calciatori per un modulo che prevede tre centrocampisti centrali sono troppi, ci sono almeno due o tre elementi che devono abbandonare il nerazzurro. Uno sarà il belga reduce dalla buona stagione a Cagliari, società che sta cercando di acquistare definitivamente il cartellino, l’altro sarà lo stesso Borja Valero o uno tra Vecino e Gagliardini, se si troveranno acquirenti. A meno che il Bayern Monaco, oggi in contatto con il Liverpool per la cessione di Thiago Alcantara, non dovesse tentare l’assalto a Brozovic come sostituto”, si legge.