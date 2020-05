Inter, c’è il sogno del colpo top: piano per Pogba! E c’è anche la variabile… Zhang

Il nome è di quelli da balzare dalla sedia: l’Inter sogna Paul Pogba. In queste settimane sono uscite alcune voci in merito ad una possibile trattativa tra i nerazzurri e il Manchester United per il fuoriclasse francese ed ora anche La Gazzetta dello Sport le conferma. L’affare è ovviamente difficile, ma in Viale della Liberazione, e il presidente Zhang su tutti, sognano davvero il colpo top: “Intendiamoci: guai a correre troppo. Il nome è dentro a uno dei cassetti di viale della Liberazione. Nessuno però si azzarda ancora ad aprirlo, quel cassetto. C’è una questione di ingaggio che andrebbe aggirata. Pogba guadagna a Manchester 15 milioni di sterline, quasi 17 milioni di euro. Stipendio fuori portata per la casse nerazzurre, certo. Occhio ad alcune variabili, però.

Prima: Pogba ha un contratto in scadenza nel 2021. Seconda: il decreto crescita favorisce l’arrivo in Italia degli stranieri, come già accaduto per l’ultimo mercato. Terza: la variabile Steven Zhang. Che vive con fastidio il fatto di essere distante dalla Juventus, che ha in testa un avvicinamento non troppo morbido al pianeta bianconero. E che ha voglia di mettere a segno, la prossima estate, un colpo ad altezza elevata. Quanto poi riuscirà ad alzare il tiro, è materia da definire. Certo è che la difficoltà dell’Inter – e qui siamo alla seconda incognita – in un’eventuale trattativa sarebbe quella di trovare un accordo economico con lo United: i nerazzurri, a differenza della Juve, non hanno giocatori “europei”, ovvero di riconosciuto stampo internazionale, da poter mettere sul piatto in un eventuale scambio”, scrive la Rosea.