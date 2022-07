Pinamonti, Inter e Atalanta vogliono chiudere: le cifre sul tavolo. “Lui ha capito che…”

“Andrea Pinamonti è vicino a diventare il prossimo attaccante dell'Atalanta. La trattativa tra i due club, iniziata una decina di giorni fa, prosegue, c'è ancora distanza tra domanda (20 milioni di euro) e offerta (10 + 5 di bonus), ma c'è volontà da entrambe le parti di arrivare a una conclusione. L'ex attaccante dell'Empoli, che ha chiuso l'ultima stagione con 13 gol in campionato, ha già dato l'ok a Gasperini, spinge per trasferirsi a Bergamo. Ha capito che all'Inter, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, non c'è futuro, per questo considera l'Atalanta la dimensione giusta per fare il definitivo salto di qualità”, si legge.