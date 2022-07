GdS – Inter, offerta in arrivo per Pinamonti? Atalanta attenta, irrompe il Sassuolo

Sono giorni caldissimi per il futuro di Pinamonti. Il Monza non ha mai smesso di pensarci, ma sono altri due i club ora in pole position

Sono giorni caldissimi per il futuro di Andrea Pinamonti. Il Monza non ha mai smesso di pensare all’ex Empoli, ma sono altri due i club ora in pole position. Ne parla così LaGazzetta dello Sport: “Occhio ad Andrea Pinamonti: è sempre dell’Inter e l’Atalanta monitora attentamente la situazione da settimane, ma adesso che il Sassuolo sta piazzando il colpo (in cassa) Scamacca-West Ham ecco che la voce legata all’ex dell’Empoli (15 milioni l’offerta?) riappare. Forte e chiara”, si legge.