Inter, Salernitana su Pinamonti: ma c’è il nodo stipendio. Salcedo? Facile che…

Il club nerazzurro al lavoro per cedere gli esuberi. L'attaccante piace al club campano ma c'è il nodo stipendio

Non solo Achraf Hakimi. In casa Inter si lavora anche su altre uscite e tra i giocatori maggiormente indiziati a lasciare Milano c'è Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sull'attaccante c'è l'interesse della Salernitana, ma lo stipendio del giocatore (2 milioni di euro) non è compatibile con il club campano.