Inter, Pinamonti pronto a salutare: tre squadre di Serie A in corsa

L'attaccante classe 1999 è pronto a lasciare i nerazzurri per giocare con maggiore continuità nella nuova stagione

È corsa a tre per Andrea Pinamonti in Serie A. L’attaccante è pronto a lasciare l’Inter per giocare con maggiore continuità nella prossima stagione e non mancano gli estimatori. L’Empoli resta in pole, ma sulle sue tracce ci sono anche Sampdoria e Verona. L’intenzione dei nerazzurri è di tenerlo almeno per la 1a giornata vista la squalifica di Lautaro Martinez e poi cederlo in prestito.