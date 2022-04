Inter, giovane ‘sacrificato’ per arrivare a Scamacca? E Vanheusden è al bivio

Le strategie di mercato dell’Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e non soltanto

Alessandro Cosattini

Le strategie di mercato dell’Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e non soltanto. Anche oggi Tuttosport parla del possibile addio di Federico Dimarco per arrivare al grande obiettivo Gleison Bremer, prima scelta per rinforzare la difesa nerazzurra. Con D’Ambrosio verso la conferma fino al 2023 e il possibile rinnovo per un’altra stagione anche di Andrea Ranocchia, l’Inter dovrebbe dunque trovare una sesta scelta dietro visto che Kolarov non rinnoverà. Sempre a patto che parta Stefan de Vrij, come nei piani dei dirigenti.

Da scrivere il futuro di Zinho Vanheusden, fermato da diversi problemi fisici al Genoa. Ha fatto bene quando è stato impiegato, ma anche in questa stagione è stato molto sfortunato. “Potrebbe tornare alla base e fare parte della rosa dell’Inter, ma anche essere nuovamente testato in prestito in una squadra di Serie A. Difficile per l’elevato esborso economico estivo, che sia ceduto a titolo definitivo”, si legge sul quotidiano. Aspettative alte anche su Lorenzo Pirola, ora al Monza: potrebbe essere valutato nel pre-campionato da Inzaghi o anche essere inserito in qualche operazione di mercato, vedi quella con il Sassuolo per Gianluca Scamacca per abbassare il prezzo del cartellino del giocatore.