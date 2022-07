Inter, se sfuma Milenkovic pista Savic: “Può arrivare a costi bassi. Altri 4 nomi in lista”

La Fiorentina proverà a trattenere Nikola Milenkovic e dunque non è da escludere che il difensore serbo, obiettivo di mercato per la difesa dell'Inter , resti in viola. Motivo per cui i nerazzurri si stanno guardando attorno alla ricerca di eventuali alternative. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in lista c'è Stefan Savic, oggi all'Atletico Madrid e proprio ex Fiorentina, ma anche altri quattro nomi:

"Se non sarà Milenkovic, causa mancato accordo con la Fiorentina, il mercato offre un ampio ventaglio di alternative, tenendo sempre in considerazione il fatto che i nerazzurri non intendono spendere cifre considerevoli. I nomi al momento sulla lista nerazzurra sono quelli del francese Zagadou, svincolatosi dal Borussia Dortmund e offerto dagli agenti qualche giorno fa, e quello dell’argentino Senesi (Feyenoord), anch’egli proposto dagli agenti un mesetto fa. Da tenere d’occhio anche nomi nuovi come quelli di Acerbi, che Inzaghi conosce bene, e dell’ex viola Savic, che l’Atletico Madrid potrebbe lasciar partire per una cifra contenuta considerata l’età (31 anni) e il contratto in scadenza nel 2024. I nerazzurri, inoltre, mantengono sempre viva l’attenzione sul 20enne Mattia Viti, messosi in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli, ma questo è un altro discorso. Per occupare il vuoto lasciato da Ranocchia, si cerca un profilo esperto e pronto all’occorrenza".