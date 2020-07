Fu vicino all’Inter, la pista è viva: “Conte lo ha già allenato e lo accoglierebbe volentieri”

Un jolly prezioso, tatticamente duttile e dotato di un’intelligenza calcistica rara. Non per nulla, Antonio Conte lo apprezza da sempre, e lo accoglierebbe con piacere anche all’Inter, dopo averlo allenato in nazionale. Alessandro Florenzi è un nome che ricorre ormai da mesi in orbita nerazzurra. Già prima del rinnovo fino al 2023 con la Roma, da Viale della Liberazione avevano provato a portarlo a Milano, offrendo uno stipendio importante. Allora, però, il cuore di Florenzi ha avuto la meglio, salvo poi scoprire, per una serie di motivi, che per il club giallorosso non è più intoccabile. Su di lui ci sono Fiorentina e Atalanta, ma l’ipotesi Inter resta viva, come scrive calciomercato.com:

“Su Florenzi c’è la Fiorentina. Come anche l’Atalanta, che lo corteggia da un anno e ha individuato nel classe ’91 il rinforzo ideale se dovesse partire Gosens. Sullo sfondo l’ipotesi Inter (che ci aveva provato prima del rinnovo con la Roma fino al 2023), dove c’è Antonio Conte che è un grande estimatore di Florenzi”.

(Fonte: calciomercato.com)