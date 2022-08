TMW – Inter, a Inzaghi manca solo un tassello: poker di nomi per la difesa

Poker di nomi per la difesa dell’Inter: ecco i profili per il ruolo di vice de Vrij

Poker di nomi per la difesa dell’Inter. Manca un solo colpo per completare la rosa di Simone Inzaghi e la società si sta muovendo anche in queste ore per il vice de Vrij. Ecco quanto evidenziato da TMW sui nomi caldi per il reparto arretrato nerazzurro.