Il portiere del futuro ha un nome: talento apprezzato da tutti. E lui ha già detto sì all’Inter

Sono mesi che si parla di Juan Musso in ottica Inter. Il profilo del 26enne portiere dell‘Udinese piace non poco al club nerazzurro, che si sta guardando intorno in cerca dell’estremo difensore adatto a raccogliere, a tempo debito, la scomoda eredità di Samir Handanovic. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, il piano dell’Inter non sarebbe quello di portare subito a Milano il giocatore, utilizzandolo da vice Handanovic nel 2020-21. Quel ruolo, infatti, dovrebbe spettare a Ionut Radu, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e in questa stagione in prestito tra Genoa e Parma.

Il piano nerazzurro per Musso di acquistare il portiere argentino per l’estate 2021, per costruire un nuovo progetto su di lui. Con il giocatore che ha già espresso il suo gradimento per la destinazione. Fra l’Inter e lo stesso Musso, però, riferisce calciomercato.com, ci sarebbe da registrare l’incognita Milan:

“… Anche i rossoneri sono sulle tracce dell’estremo difensore dei friulani e lo considerano la prima scelta per la porta se, e solo se, Gianluigi Donnarumma dovesse fare le valigie e salutare; uno scenario questo che perde forza con il passare delle settimane per quanto riguarda almeno il prossimo mercato“.

