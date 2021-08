TS – Lautaro, il rinnovo fa contenta l’Inter e rafforza la posizione del calciatore

Il club nerazzurro sta per concludere la trattativa che porterà al prolungamento dell'argentino: se ne parla da febbraio 2020

"La fumata bianca ancora non c'è ma si registrano passi in avanti". Anche TuttoSport parla del rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter. Il calciatore risponderà alla chiamata dell'Argentina e dopo aver segnato, al Verona, il 50esimo gol in maglia interista, si appresta a firmare il rinnovo con il club nerazzurro. Il suo agente, Alejandro Camano, è atteso in Italia da mercoledì e da quel giorno tutti saranno buoni per suggellare un patto di cui si sta parlando da febbraio 2020. Si era parlato di questo prolungamento con i suoi agenti, poi l'Inter ha dovuto trattare con il nuovo agente dell'argentino.