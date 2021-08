Inter, il preferito dei dirigenti tra Correa e Thuram. Svelato anche il motivo

I dirigenti nerazzurri hanno le idee chiare: ecco la preferenza per l'attacco se non si sblocca la trattativa per Zapata

Il preferito è Duvan Zapata per il secondo colpo in attacco dell’Inter, ma ancora non si sblocca la trattativa con l’Atalanta. Per questo i dirigenti nerazzurri si guardano attorno alla ricerca di alternative e, come svelato da Calciomercato.com, c’è una preferenza chiara: “I nomi in alternativa al colombiano sono due: Joaquin Correa e Marcus Thuram. Inzaghi si è speso per il primo, lo conosce e vorrebbe nuovamente allenarlo all’Inter, ma da viale della Liberazione sono orientati verso la punta francese, che piace di più in proiezione futura. Ausilio e Marotta sono sicuri che il figlio d’arte possa definitivamente esplodere da qui a breve e i dialoghi con Raiola sono già stati avviati”, si legge.