Inter, fissato vertice col Sassuolo: prenotato Frattesi. Scamacca, sfida alla Juve e cifre

Dirigenti dell'Inter al lavoro per il doppio colpo dal Sassuolo: nel mirino Frattesi e Scamacca. Tutti i dettagli

Alessandro Cosattini

Inter al lavoro per un doppio colpo di mercato in vista della prossima stagione. I dirigenti nerazzurri. Nel mirino, oltre a Gianluca Scamacca per l'attacco, anche Davide Frattesi per il centrocampo. Entrambi di proprietà del Sassuolo, sono due giocatori molto apprezzati e considerati perfetti per presente e futuro del club. Pronto un summit con la società neroverde, l'intenzione è quella di bloccarli e anticipare dunque la concorrenza in vista del mercato estivo. Ecco quanto svelato da La Repubblica:

"L'Inter continua la programmazione in vista dell'estate. La dirigenza nerazzurra lavora sul mercato per accontentare le richieste di Simone Inzaghi: Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è l'obiettivo numero uno. La prossima settimana andrà in scena, a Milano, un contatto diretto tra i due club. L'idea di Marotta è quella di strappare una prelazione sul giovane centrocampista per battere la concorrenza del Napoli. Giuntoli apprezza molto il ragazzo: prima di cercare l'affondo, però, deve risolvere la questione Fabian Ruiz.

[...] Nell'incontro tra Inter e Sassuolo si parlerà non solo di Frattesi, ma anche di Scamacca: il centravanti, che sta facendo molto bene in questa stagione, è nel mirino della società nerazzurra. Anche la Juventus resta sulle sue tracce: Cherubini e Nedved pensano a lui come erede di Morata, viste le difficoltà di arrivare a Vlahovic. Il Sassuolo, per lasciar partire il proprio attaccante, chiede 35 milioni di euro. La Juve, come l'Inter, ha in agenda - sempre per la prossima settimana - un incontro con i neroverdi per avviare la trattativa per il classe '99. Il progetto è portarlo in bianconero da giugno", si legge.

(Fonte: La Repubblica)