CM – Inter, prenotato Scamacca per l’estate: questi due step e poi le firme

I gioielli del Sassuolo nel mirino dell’Inter. Su tutti Gianluca Scamacca, ieri a segno e già prenotato verso l'estate

I gioielli del Sassuolo nel mirino dell’Inter. Su tutti Gianluca Scamacca, ieri a segno, e Davide Frattesi. Da mesi i nerazzurri seguono i due giocatori e sono pronti all’assalto la prossima estate: prove di doppio colpo, ma non sarà facile convincere il Sassuolo. Del futuro dell’attaccante parla così Calciomercato.com: “San Siro potrebbe essere la sua casa nella prossima stagione e per non rimanere indietro Scamacca gli ha già preso le misure. Un gol straordinario al Milan, un altro decisivo all’Inter. Proprio il club nerazzurro lo ha prenotato in vista della prossima stagione. Si tratta di limare gli ultimi dettagli su formula e costo dell’operazione e poi sarà il momento delle firme”, si legge.