FCIN1908 / Inter, nuovo colpo in prospettiva: preso Matjaz Samo, i dettagli

Colpo in prospettiva per l'Inter. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, il club nerazzurro ha chiuso per l'acquisto di Samo

Marco Macca

Nuovo colpo in prospettiva per l'Inter. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, il club nerazzurro ha chiuso per l'acquisto a titolo definitivo del giovane Matjaz Samo, talento classe 2004, acquistato a titolo definitivo dalla SPAL.

Colpo per la Primavera

Il giovane difensore sloveno è già stato aggregato alla Primavera di Christian Chivu. Contratto appena depositato, all'Inter un nuovo talento: i nerazzurri chiudono per Samo dalla SPAL.